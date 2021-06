Ferrari si schianta contro guardrail: 55enne morto tra le lamiere

Un uomo di 55 anni è morto lungo la Firenze-Pisa-Livorno nella tarda serata di ieri. La vittima era alla guida di una Ferrari F355, che si è schiantata improvvisamente contro il guardrail della superstrada. Le cause del drammatico incidente non sono ancora note. Nessun altro veicolo né persona sono rimasti coinvolti.

Un drammatico incidente si è verificato venerdì 4 giugno, poco dopo le 23.00, sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno all’altezza tra Navacchio e Cascina. Una Ferrari F355 si è schiantata contro il guardrail mentre procedeva in direzione del capoluogo della regione. L’uomo che era alla guida – Giulio Braghieri, un cinquantacinquenne originario di Calcinaia – è morto sul colpo. I soccorritori, allertati da alcuni automobilisti che hanno assistito alla terribile scena, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso ed estrarre il suo corpo dalle lamiere dell’auto. Gli interventi utili a recuperare quest’ultimo nonché a portar via i resti della vettura sono durati alcune ore. I rottami, infatti, hanno invaso entrambi i lati della carreggiata. La circolazione in quel tratto di superstrada è rimasta interrotta per quasi tutta la notte.

La dinamica dell’incidente: la vittima ha perso il controllo della Ferrari

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polstrada, i vigili del fuoco e il 118. Nella notte sono stati effettuati i rilievi necessari a chiarire la dinamica del mortale. Non sarebbero coinvolti altri mezzi oltre alla Ferrari F355 su cui viaggiava la vittima. Nessun’altra persona sarebbe rimasta ferita. In base alle prime indiscrezioni sembrerebbe che l’uomo, per cause ancora sconosciute, abbia improvvisamente perso il controllo della vettura. Quest’ultima avrebbe in un primo momento urtato il guardrail centrale e successivamente sarebbe rimbalzata su quello laterale, che ha divelto il tetto dell’auto. Le lamiere sono diventate una vera e propria trappola per Giulio Braghieri. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvarlo.

LEGGI ANCHE -> Dimentica sul bus borsetta con 18 mila euro: autista gliela riconsegna e ottiene 50 euro di mancia

LEGGI ANCHE -> Violenza sessuale su minorenne: indagati due calciatori dell’Acr Messina

Adesso spetterà alle forze dell’ordine definire le cause per cui il conducente abbia perso il controllo della Ferrari F355. Non è da escludere, in tal senso, la possibilità che la vittima abbia avuto un malore. Da chiarire, inoltre, se la vettura procedesse oltre i limiti di velocità consentiti. Una ipotesi che al momento, in base alla dinamica dell’incidente, appare altamente probabile.