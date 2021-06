Mara Venier ricoverata: come sta la conduttrice

Mara Venier, la regina indiscussa di Domenica In, è ricoverata in una clinica. L’amatissima conduttrice qualche giorno fa è apparsa in alcune ig stories insieme al suo nipotino con del ghiaccio accanto alla faccia sul divano di casa sua. Ha poi fatto sapere di aver subito un intervento ai denti molto lungo, durato ben 7 ore.

Mara Venier come sta la regina di Domenica In

Nella serata di ieri, sul suo profilo Instagram è apparsa una storia che la ritraeva in un letto di ospedale con una flebo attaccata al braccio. Post che è stato però immediatamente rimosso. Non si hanno ancora notizie certe su ciò che è accaduto, probabilmente sono sorte complicazioni che hanno reso necessario un nuovo controllo in clinica. Al momento, però, la sua presenza alla messa in onda di Domenica In prevista per il 6 giugno, non sembra essere in bilico.