Antonella Clerici si è vaccinata ma in ospedale: ecco il motivo

Antonella Clerici è indubbiamente uno dei volti più apprezzati e noti del piccolo schermo italiano. Recentemente la conduttrice ha condiviso con i suoi fan un momento di vita privata.

Antonella Clerici è ormai un punto di riferimento del piccolo schermo italiano. Dopo l’esordio televisivo avvenuto nel 1985 con Telereporter, non si è più fermata inanellando un successo dietro l’altro e guadagnandosi sempre più spazio tra i telespettatori.

Antonella Clerici su Instagram

La conduttrice oltre ad essere una frequenza costante del piccolo schermo è anche molto attiva sui social network. In particolare su Instagram dove conta 877 mila follower con cui ama tenersi in contatto condividendo momenti di vita privata e momenti che la vedono a lavoro. Recentemente Antonella ha deciso di rendere partecipi i propri fan di un momento delicato.

Il posto di Antonella Clerici

Durante l’ultima settimana di maggio la presentatrice de La Prova del Cuoco ha condiviso uno scatto sul proprio profilo Instagram. Nella foto Clerici è seduta all’interno di una stanza di ospedale circondata da medici e infermieri. Ma nulla di grave! Infatti Antonella ha deciso di mostrare ai propri follower la gioia per aver ricevuto il vaccino contro la Covid-19. La conduttrice nella descrizione del post ha scritto: “Vacinada. Grazie ai medici e infermieri. Felicità, libertà”. Insomma Antonella mostrato tutta la gioia per un momento importante anche a livello simbolico poiché è il primo passo verso una rinascita. Inoltre la donna ha anche tenuto a precisare: “Venerdì pomeriggio mi sono vaccinata in tutta sicurezza in ospedale perché ho un’allergia agli antibiotici”.

I commenti delle colleghe

Lo scatto di Antonella ha provocato una reazione molto positiva anche nei suoi fan che le hanno subito mostrato un grande affetto riempiendo il post con migliaia di like e commenti. A scrivere sotto alla foto anche alcune colleghe del mondo dello spettacolo come Chiara Cecilia Santamaria, Benedetta Parodi, Mara Venier e Caterina Balivo.