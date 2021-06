25enne aggredisce e accoltella i passanti: 6 morti e 14 feriti. La polizia sta indagando per capire il movente del giovane

Un 25 enne di Anging, in Cina, ha assalito i passanti accoltellandoli. Il folle gesto ha provocato la morte di sei persone e 14 feriti. L’aggressione si è verificata nelle vie dello shopping, ma non è chiaro il movente. In passato episodi del genere sono stati attribuiti a una presunta instabilità mentale di coloro che compivano atti simili.

L’ultimo episodio di questo tipo era occorso ad aprile, nel sud della Cina, quando un uomo con coltello si era introdotto in una scuola materna assassinando due bambini e ferendone 16. Nel 2018 c’è stata la condanna a morte di un uomo che aveva accoltellato 9 bambini nel nord della Cina.