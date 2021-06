Denise, ipotesi stanza segreta: cosa risulta dai dati catastali della ex casa di Anna Corona

Denise sarebbe stata rinchiusa in una stanza segreta dopo il rapimento, stanza che sarebbe stata nell’ex casa di Anna Corona

Denise Pipitone sarebbe stata rinchiusa in una stanza segreta dopo il rapimento. Di tale ipotesi scrive Salvatore Giacalone su Il Giornale di Sicilia dopo alcune indiscrezioni trapelate a Quarto Grado. Sembrerebbe che Denise, sparita da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, sia rimasta diversi giorni in una delle stanze dell’ex casa di Anna Corona.

Tale stanza sarebbe stata alta 4 metri, come attesterebbero documenti catastali ma che oggi, misura la metà. Si sospetta sia stata creata una stanza segreta la cui altezza è di circa un metro e mezzo.

A far emergere i dettagli sarebbe stato un problema sorto dopo il tentato acquisto della casa nel 2005. All’epoca un uomo dovette rinunciare a comprarla per delle difformità tra stato dei luoghi e quel che risultava da piantine e catasto. Tale ipotesi è stata bocciata dal legale Gaspare Morello, che rappresenta i proprietari della casa, poiché nel soffitto lavorato in legno non vi sarebbero tracce di una ipotetica botola che condurrebbe all’ipotetica stanza segreta.