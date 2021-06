Bollettino coronavirus 6 giugno: 2.275 contagi, 51 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 6 giugno, con i primi dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 51 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 57). I positivi sono stati 2.275, in lieve diminuzione rispetto ai 2.436 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 149.958 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 238.632. Il tasso di positività è dell’1,5% mente ieri era all’1%.

Sono 774 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 14 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono stati 20 (ieri lo stesso numero). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.193, in calo di 230 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 295). In isolamento domiciliare ci sono 186.535 persone, in calo di 2.853 rispetto a ieri.

Le persone attualmente positive al Covid in Italia scendono sotto quota 200mila, precisamente a 192.272, in calo di 3.097 nelle ultime 24 ore. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.232.428, i morti 126.523. I dimessi ed i guariti sono invece 3.913.633, con un incremento di 5.321 rispetto a ieri.

Le Regioni

Campania, 255 nuovi positivi e una vittima

Sono 255 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.298 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, che non tiene conto dei test antigenici, si attesta al 3,07%, sostanzialmente stabile rispetto al 2,79 di ieri. Nel bollettino dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, c’è una sola nuova vittima, con 584 guariti. Continua il trend positivo per gli ospedali: i posti letto occupati in terapia intensiva sono 46 (-3 rispetto al giorno precedente), quelli di degenza 571 (-1).

Nel Lazio 233 casi, a Roma 115

Nel Lazio su oltre 7mila tamponi (-3946) e oltre 11mila antigenici per un totale di oltre 18mila test, si registrano 233 nuovi casi positivi (+36), i decessi sono 5 (-4), i ricoverati sono 690 (-60). I guariti sono 1125, le terapie intensive sono 125 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 3,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,2%. I casi a Roma città sono a quota 115.

In Toscana 193 casi

I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 193 su 14.814 test di cui 9.308 tamponi molecolari e 5.506 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,30% (3,3% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dal presidente della Toscana Eugenio Giani nel consueto report suo social. Rispetto a ieri aumentano i casi e il tasso di positività torna sopra l’1%, a fronte di un numero inferiore di tamponi: nel report precedente i nuovi casi registrati in Toscana erano 154 su 18.622 test, con un tasso dei nuovi positivi dello 0,83% (2,6% sulle prime diagnosi). Nel suo post sui social Giani scrive anche che “diminuiscono i ricoveri per Covid in tutta la regione. L’ospedale di Siena riattiva i posti letto ordinari incrementando le attività chirurgiche e ambulatoriali, continuiamo così”. Riguardo ai vaccini quelli “attualmente somministrati” sono stati 2.283.702, aggiunge il governatore.

In Emilia-Romagna 172 nuovi positivi e un morto

Sono altri 172 i contagiati dal coronavirus in Emilia-Romagna, individuati sula base di 11.644 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 35 anni. Si registra un’altra vittima, un uomo di 60 anni nel Reggiano, che porta il totale dei morti con Covid-19 a 13.209. Ricoveri sostanzialmente stabili rispetto a ieri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 70 (due in più), mentre quelli negli altri reparti Covid sono 412 (11 in meno). Lo comunica la Regione nel bollettino quotidiano. Sul territorio, la provincia di Modena registra 30 nuovi casi. A seguire Parma con 27, Forlì e Bologna entrambe con 18, Ravenna e Rimini entrambe con 14, Reggio Emilia con 13, Cesena con 12, nel Circondario imolese 10 nuovi casi, Ferrara con 9 e Piacenza con 7. Complessivamente ad oggi i malati effettivi sono in totale 11.454 (-260 rispetto a ieri), il 96% in isolamento a casa. I vaccini proseguono, anche con lo sprint degli ultimi open day: alle 14 di oggi risultano somministrate complessivamente 2.865.184 dosi. Sul totale un milione e 47.965 cittadini hanno completato il ciclo vaccinale.

In aggiornamento