Stupro di gruppo a una festa: violentano la sorella di un amico, 2 arresti

Due giovani sono finiti agli arresti domiciliari per stupro di gruppo nei confronti della sorella di un amico. La violenza sarebbe occorsa a maggio. I due avrebbero violentato la ragazza durante una festa in casa. Secondo la ricostruzione, i due nel corso della festa, in cui c’erano alcolici, avrebbero stuprato la ragazza nonostante lei si fosse ripetutamente opposta. Sequestrati gli smartphone dei due giovani, gli inquirenti stanno facendo delle verifiche sui dispositivi.

La violenza si è verificata un mese fa in una casa a Savona. La ragazza, da poco maggiorenne, ha denunciato l’episodio. Dalla ricostruzione il fratello di lei, che aveva bevuto, stava dormendo in un’altra camera. Gli arrestati hanno tra i 20 e 30 anni, sono stranieri ma risiedono da tempo nel nostro Paese.