Saman Abbas sparita: anche il fratello 16enne aveva paura dello zio che l’ha uccisa

Secondo la Procura lo zio l’avrebbe uccisa e nella fuga ha portato con sé il fratello minorenne di Saman, bloccato dai carabinieri il 9 maggio a Imperia

Il fratello di Saman Abbas, 16 anni, «temeva» lo zio che lo ha trascinato con sé nella fuga e anche per questa ragione il ragazzo è stato portato in una struttura protetta. Saman Abbas è scomparsa un mese fa a Novellara (Reggio Emilia). I carabinieri hanno fermato il minorenne a Imperia. Molto probabilità lo zio volevo recarsi in Francia. L’uomo, che si chiama Danish Hasnain, 33 anni, avrebbe secondo la Procura ucciso materialmente Saman tra il 30 aprile e il 1° maggio.

Zio e nipote erano a Novellara mentre i genitori della ragazza erano scappati in Pakistan. Quando il fratello e lo zio di Saman vengono bloccati a Imperia, il ragazzo viene trattenuto in una casa famiglia e Hasnain viene esortato a regolarizzare la sua posizione il giorno seguente ma non si presenta in Questura. L’uomo fugge e gli inquirenti vanno a prendere il ragazzo e lo portano in una struttura protetta in Emilia.

Il minorenne racconta che lo zio ha ucciso la sorella e dice che lo «teme», come riporta la Gazzetta di Reggio. L’uomo è ora ricercato in tutta Europa e per trovarlo, «sarà solo questione di tempo». Per quanto riguarda i genitori di Saman, la Procura sta chiedendo rogatoria internazionale per l’estradizione.

Il nostro Paese «non ha in corso in questa fase collaborazioni di polizia con i collaterali pakistani». In merito ad Hasnain e il secondo cugino di Saman ricercato (l’altro è Ikram Ijaz, catturato in Francia), «è ragionevole pensare che siano in Europa» dice uno degli investigatori. Il Servizio di Cooperazione Internazionale del Ministero dell‘Interno ha contattato le polizie europee e ora, appunto, è solo questione di tempo.