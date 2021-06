Gioielliere rapinato nella sua villa: i ladri gli hanno sparato ad una gamba

Un gioielliere è stato rapinato a Rivoli nella sua villa. Due banditi hanno fatto irruzione nell’abitazione e, dopo avere avuto con il proprietario una colluttazione, gli hanno sparato un colpo di pistola alla gamba. Uno dei due è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri, mentre l’altro è ancora in fuga. La vittima non è in pericolo di vita.

Una tragedia sfiorata a Rivoli, in provincia di Torino. Un gioielliere è stato rapinato presso la sua abitazione. Due banditi sono entrati nella villa venerdì sera. L’uomo ha tentato di difendersi e di chiamare i Carabinieri, ma i malviventi lo hanno ferocemente bloccato e nel corso della colluttazione gli hanno sparato un colpo di pistola ad una gamba. Dopo avere raccolto la refurtiva — composta da gioielli, dispositivi elettronici e denaro in contante — i rapinatori sono fuggiti. Uno dei due è stato identificato, rintracciato e arrestato. Con sé aveva ancora parte del bottino. L’altro, invece, è attualmente in fuga. La vittima si trova attualmente al Cto di Torino, ma non è in pericolo di vita.

La testimonianza del gioielliere rapinato

Il gioielliere rapinato, nel presentare la denuncia, ha ricostruito i fatti. L’uomo, ex titolare della gioielleria in corso Francia a Rivoli, in particolare, ha raccontato che uno dei due malviventi, in perfetto italiano, avrebbe incitato l’altro a ferirlo. “Sparagli a questo bastardo”, avrebbe detto. Uno dei due rapinatori è un cinquantaduenne romeno, mentre dell’altro non si conosce l’identità. Gli investigatori del Comando di Torino stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza al fine di identificarlo e arrestarlo. Dopo la rapina nella villa potrebbe essere fuggito a piedi. Intanto sono ancora in corso i sopralluoghi nell’abitazione.

Una parte del bottino è stata ritrovata in possesso del rapinatore di nazionalità romene che è stato arrestato. In particolare si tratta dell’iPhone della vittima, di un orologio di lusso e di denaro in contante non ancora quantificato. Inoltre, l’uomo aveva ancora con sé anche la pistola con cui ha sparato al gioielliere.