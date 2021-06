Amazon punta sull’Italia: 3 mila nuove assunzioni nel 2021

Amazon intende crescere in Italia. Tre nuovi poli logistici verranno aperti nel Paese. Un incremento che permetterà al numero di dipendenti di salire da 9.500 a 12.500 entro la fine di quest’anno. Le assunzioni riguarderanno diverse figure, tra cui ingegneri, linguisti e manager.

In autunno tre nuovi centri di Amazon nasceranno in Italia. I poli saranno costruiti in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Ad essi si aggiungeranno anche due centri di distribuzione a Novara e Cividate al Piano, un centro di smistamento a Spilamberto, nonché oltre undici depositi di smistamento in Piemonte, Trentino-AltoAdige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche. La buona notizia per la popolazione è che aumenterà anche il numero di dipendenti della nota azienda: da 9.500 a 12.500 entro la fine di quest’anno. Le assunzioni saranno circa 3 mila e riguarderanno profili di diverso genere, tra cui ingegneri, manager e linguisti. Il colosso degli e-commerce ha anche recentemente presentato l’European Innovation Lab a Vercelli, ovvero un progettato che ha l’obiettivo di sviluppare e implementare nuove tecnologie tali da accrescere ulteriormente la sicurezza dei propri dipendenti.

Le nuove assunzioni di Amazon

Amazon intende puntare con entusiasmo sul mercato italiano. “La crescita del digitale è una opportunità di ripartenza per il Paese e noi vogliamo dare il nostro contributo. Investire nella digitalizzazione del Paese significa sostenere opportunità di crescita attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, formazione abilitante per i nostri dipendenti, e opportunità di sviluppo per le Piccole e medie imprese italiane che utilizzano i nostri servizi per vendere i loro prodotti in Italia e all’estero“. Lo ha detto Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es.

La manager del noto marchio nel settore degli e-commerce ha parlato, inoltre, delle possibilità di reclutamento a disposizione degli italiani. “I nuovi posti di lavoro che creeremo nel corso dell’anno sono un’opportunità sia per chi desidera cambiare lavoro, sia per quelle persone in cerca di occupazione, perché siamo aperti a tutti i tipi di talenti e di istruzione. Dai linguisti agli ingegneri, dalle opportunità di stage ai ruoli manageriali, Amazon garantisce a tutti un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo, con opportunità di formazione e aggiornamento e programmi di crescita professionale. Le nostre politiche di gestione del personale ci hanno permesso di ottenere la certificazione Top Employer Italia 2021 per tutte le nostre attività nel Paese, dai magazzini di distribuzione ai centri di sviluppo“.