Afghanistan: attacco dei Talebani a sminatori, 10 decessi

Dieci persone sono morte e 16 ferite nell’attacco dei Talebani contro alcuni sminatori nel distretto Baghlan-e-Marzaki in Afghanistan. Lo ha fatto sapere il ministero degli Interni di Kabul. Le vittime lavoravano per Halo Trust. Secondo quanto riporta l’emittente Tolo News, i Talebani hanno sparato contro la sede dell’azienda che rimuove mine dall’Afghanistan nella provincia di Baghlan, in nord Afghanistan.

I Talebani non hanno rivendicato in modo ufficiale il suddetto attacco, ma il ministro degli Interni li ha accusati. Un portavoce talebano ha detto che saranno eseguite verifiche sull’azione. Halo Trust conta 2.600 impiegati in Afghanistan. Il programma di sminamento del Paese è totalmente coordinato da afghani. Secondo l’ong Inso, nel 2020 vi sono stati 180 attacchi contro le organizzazioni non governative (come Halo Trust) in Afghanistan. 14 impiegati assassinati, 27 feriti, 42 sequestrati.