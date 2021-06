Spagna, un over 50 su due ha completato ciclo di vaccinazione

In Spagna circa la metà degli over 50 ha completato la vaccinazione anti Coronavirus, mentre l’89,5% ha ricevuto la prima dose

In Spagna circa metà degli over 50 ha completato il ciclo di vaccini anti Covid, mentre l’89,5% ha ricevuto almeno una dose. Lo comunica il ministero della Sanità. Ora non resta che accelerare sulla fascia di età che va dai 40 ai 49 anni, di cui il 20% ha già ricevuto una prima dose. Tra questi c’è pure il premier Pedro Sánchez, classe 1972.

Leggi anche:—>Afghanistan: attacco dei Talebani a sminatori, 10 decessi

A Madrid, dove risiede il premier, i vaccini cominciano oggi. «Non vede l’ora di vaccinarsi», ha detto la portavoce del governo María Jesús Montero, già convocata per il vaccino alcuni giorni fa. Il turno del premier potrebbe arrivare dopo un viaggio in America Latina che comincia oggi.

Intanto, continua a decrescere l’incidenza dei contagi nel Paese: oggi 113 casi notificati nelle ultime 2 settimane ogni 100.000 abitanti, due punti in meno di ieri.