Usa allentano misure restrittive su viaggi verso Italia

Le restrizioni degli Stati Uniti sui viaggi verso l’Italia e altri 110 Paesi iniziano ad allentarsi. Ecco come

Gli Usa hanno deciso di allentare le raccomandazioni sui viaggi verso l’Italia e altri 110 Paesi. È quanto scelto dagli U.S. Centers for Disease Control and Prevention e riguarda anche il Giappone, dato che vi saranno le Olimpiadi. La nuova classificazione comprende 61 Stati, tra cui Italia, Francia, Turchia, Spagna, Russia e Ungheria, che passano dal livello 4, livello massimo di allerta Covid e invita a non recarsi in quelle nazioni, al livello 3, che raccomanda viaggi a chi ha eseguito entrambe le dosi di vaccino.

Altri 50 Stati sono scesi dal livello 2 a quello 1, come ha detto un portavoce dei Cdc. Attualmente i Paesi a più basso rischio Covid per gli Stati Uniti includono Singapore, Israele, Islanda, Corea del Sud, Belize e Albania.