Bollettino coronavirus 9 giugno: 2.199 contagi, 77 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 9 giugno, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 2.199 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.896. Sono invece 77 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 102. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.237.790, i morti 126.767. I dimessi ed i guariti sono invece 3.936.088, con un incremento di 8.912 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 174.935, in calo di 6.791 nelle ultime 24 ore.

Sono 218.738 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 220.917. Il tasso di positività al Covid è all’1%, stabile rispetto allo 0,8% di ieri.

Le Regioni

In Lombardia in calo i ricoveri, 10 decessi

Con 43.271 tamponi effettuati, sono 322 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in leggero calo allo 0.7% (ieri 0.8%). Diminuiscono sia i ricoveri in terapia intensiva (-2, 143) che quelli negli altri reparti (-63, 754). I decessi sono 10 per un totale complessivo di 33.696 morti in regione dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 72 i casi nella città metropolitana di Milano, di cui 44 a Milano città, 52 a Brescia, 26 a Como, 25 a Pavia, 24 a Varese, 23 a Mantova, 22 a Bergamo, 21 a Monza e Brianza, 14 a Lecco, 13 a Sondrio, 11 a Cremona, 5 a Lodi.

Campania, 257 positivi e 20 nuove vittime

Sono 257 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 10.402 tamponi molecolari processati. Il tasso di incidenza – calcolato senza tenere conto dei test antigenici – è del 2,47%, sostanzialmente stabile rispetto al 2,64 di ieri. Nel bollettino diffuso dall’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, ben 20 nuove vittime, di cui otto registrate nelle ultime 48 ore e 12 risalenti ai giorni precedenti. I guariti sono 782. Sul fronte degli ospedali, i posti letto in terapia intensiva occupati sono 43 (+1), quelli di degenza 518 (-35).

Nel Lazio 179 casi, si confermano dati da zona bianca

“Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (1.324) e oltre 12mila antigenici per un totale di oltre 22mila test, si registrano 179 nuovi casi positivi (+40), i decessi sono 7 (+1), i ricoverati sono 587 (-58). i guariti 1.237, le terapie intensive sono 107 (-1). il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 1,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0.8%. i casi a Roma citta’ sono a quota 89, si confermano dati da zona bianca”. E’ quanto fa sapere l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

In Piemonte 137 positivi, 3 morti

In Piemonte sono 137 i casi positivi al Covid riportati oggi dall’Unità di crisi della Regione, con un tasso dello 0,9% rispetto ai 15.038 tamponi diagnostici processati (8.220 antigenici). Le vittime sono 3 (di cui relativa alla giornata odierna). I ricoverati in terapia intensiva in tutto sono 53 (-2 rispetto a ieri), negli altri reparti 386 (-27). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.752, i guariti +388, gli attualmente positivi 3.191.

