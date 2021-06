Roma, donna di 58 anni cade in un tombino profondo due metri: è grave

È ancora da chiarire cosa sia accaduto di preciso. Quel che è certo è che da troppo tempo ormai la Capitale è letteralmente un campo di battaglia, tra voragini che si aprono dal nulla e inghiottono macchine e tir, e nubifragi, tra i più recenti quello di ieri.

Non è ancora noto cosa sia accaduto di preciso alla povera signora di 58 anni che questa mattina in via Trionfale, a Roma è stata soccorsa dai sanitari del 118 dopo essere caduta in un tombino profondo due metri.

Sul posto, insieme al 118 anche i Vigili del fuoco. La 58enne, dopo essere stata estratta dal tombino è stata portata immediatamente in ospedale in codice rosso. La donna, nella caduta, avrebbe riportato diverse fratture.