Previsioni Meteo OGGI mercoledì 9 | coperto al nord

Nella giornata di oggi mercoledì le previsioni meteo del 9 giugno. Al nord cieli nuvolosi con rovesci sparsi. Al centro intensificazione delle nubi nel pomeriggio. Al sud cieli coperti e tempo stabile. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 9 giugno

Nord:

Locali rovesci o brevi temporali tra notte e primo mattino su ovest Piemonte e Alto adige, poco o parzialmente nuvoloso inizialmente sul resto del nord. Durante la mattina rapido e generale aumento della nuvolosità, con nubi più consistenti fino la prima sera su Liguria, Trentino-alto adige, Valle d’aosta e restanti settori alpini/prealpini di Veneto, Piemonte e Lombardia dove maggiore sarà la probabilità di temporali comunque in generale esaurimento serale.

Centro e Sardegna:

Poche nubi sparse e prevalente soleggiamento al primo mattino ma con nubi in generale rapido aumento e cui dalla tarda mattina e nel pomeriggio saranno associati isolati temporali sulla Sardegna orientale mentre sulle regioni peninsulari isolati temporali in sviluppo durante la mattina sul settore appenninico si muoveranno nel pomeriggio verso le aree occidentali di Toscana e lazio. Cielo nuovamente poco nuvoloso o sereno dalla tarda sera/fine giornata.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità irregolare anche intensa con rovesci e temporali su Sicilia e Calabria in generale esaurimento tardo pomeridiano/serale; poche nubi sparse inizialmente sul resto del sud ma in generale aumento mattutino specie su Campania, Basilicata e appennino molisano dove dalla tarda mattina e fino al tardo pomeriggio sarà maggiore la probabilità di isolati temporali.

Temperature:

Minime in calo su Calabria meridionale e Sicilia nord-orientale, in deciso aumento sulla puglia e in misura minore anche su Piemonte orientale, Lombardia meridionale, Liguria, Emilia-romagna, nord Toscana, Marche, Abruzzo e Molise; massime stazionarie su Sicilia, Calabria e regioni nord-orientali, in aumento anche marcato sul resto d’Italia.

Venti:

Mediamente deboli variabili salvo locali rinforzi settentrionali su Sicilia e Puglia e, tra notte e mattino anche su Sardegna e Calabria.

Mari:

Localmente mosso il medio-basso adriatico e localmente molto mosso lo stretto di Sicilia; poco mossi mar Ligure e alto adriatico; mossi i restanti mari con moto ondoso in diminuzione sul tirreno centro-settentrionale.