Previsioni Meteo OGGI giovedì 10 | cieli coperti

Nella giornata di domani oggi le previsioni meteo del 10 giugno. Al nord cieli coperti con addensamenti in aumento. Al centro aumento delle nubi nel corso della giornata. Al sud instabili con alternanza di schiarimenti e addensamenti. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 10 giugno

Nord:

Su alpi e prealpi nuvolosità irregolare, più intensa durante le ore centrali e nel tardo pomeriggio quando maggiore sarà la probabilità di isolati temporali; cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso sul resto del nord ma con nubi ad evoluzione diurna che daranno luogo a isolati temporali tra la tarda mattina e nel pomeriggio su Liguria, restanti aree del Friuli-venezia giulia e appennino emiliano.

Centro e Sardegna:

Cielo pressoché sereno al mattino e dal tardo pomeriggio/sera mentre durante le ore centrali nubi ad evoluzione diurna daranno luogo ad isolati temporali sulla Sardegna orientale, sull’Umbria, sull’appennino abruzzese nonché sulle aree interne e appenniniche di Toscana e Lazio.

Sud e Sicilia:

Su Sicilia e Calabria instabile con isolati rovesci o temporali già dalla mattina e con fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio/prima serata; ampio soleggiamento sul resto del sud ma con nubi in aumento mattutino su appennino molisano, Campania e Basilicata dove durante le ore centrali si avranno isolati temporali. Cielo generalmente poco nuvoloso o sereno dalla sera e per fine giornata.

Temperature:

Minime in lieve aumento su Liguria, Piemonte, Emilia-romagna, isole maggiori e centro-sud peninsulare, stazionarie sul resto d’Italia; massime in calo su Friuli-venezia giulia e Sicilia sud-occidentale, in aumento su Valle d’aosta, Trentino-alto adige, Sardegna, Lazio, Abruzzo, sud peninsulare e restanti settori siciliani.

Venti:

Generalmente deboli variabili con locali rinforzi settentrionali su Sicilia e coste adriatiche centro-meridionali.

Mari:

Localmente mossi medio-basso adriatico, ionio settentrionale e tirreno centro-meridionale, con quest’ultimi due mari tendenti a poco mossi; poco mossi mar ligure e settori nord di tirreno e adriatico; mossi i restanti mari con moto ondoso in diminuzione su mare e canale di Sardegna.