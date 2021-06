Si tuffa da una scogliera ma prende in pieno una barca e muore [VIDEO]

Il video è stato ripreso da un testimone e mostra il momento in cui è avvenuta la tragedia. L’uomo è morto sul colpo. Ci sono anche dei feriti

Un tuffo finito in tragedia. È successo in Libano, dove Fahd Ibrahim Jamil Al-Lakma è stato ripreso mentre si tuffava dalle rocce Raouche a Beirut. Tuffandosi dalla scogliera, però, ha centrato in pieno la barca ed è morto sul colpo.

L’incidente

Forse, a causa della forte altezza, il siriano non si è reso conto che le persone presenti lo stavano avvertendo della presenza di una barca proprio sotto di lui. Imbarcazione che, molto probabilmente, trovandosi a 36 metri di altezza, non aveva visto. L’imbarcazione era da poco sbucata fuori da una grotta sotto la scogliera.

I testimoni di questa tragedia nulla hanno potuto fare. Il video è stato diffuso dal Daily Mail e riprende il momento esatto del tuffo del giovane siriano. Al suo interno è chiaramente udibili il rumore generato dall’impatto dell’uomo con la barca. Barca che ha rischiato di ribaltarsi. Nell’incidente è rimasto ferito anche il Capitano dell’imbarcazione.