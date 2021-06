Oms, le vaccinazioni in Europa insufficienti a evitare la ripresa del virus

Hans Kluge, il direttore dell’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa, ha lanciato un monito durante il consueto aggiornamento sulla situazione Sars-CoV-2 nell’area.

Hans Kluge ha dichiarato: “In 6 mesi sono state somministrate nella Regione europea più di 400 milioni di dosi di vaccini Covid. Questa estate, però, la vaccinazione deve avvenire a un ritmo molto più veloce”, perché “ad oggi il 30% delle persone nell’area ha ricevuto almeno una dose e il 17% ha completato il ciclo, e anche se siamo arrivati ​​lontano, non siamo arrivati ​​abbastanza lontano. La copertura vaccinale è lontana dall’essere sufficiente per tutelare la Regione europea da una ripresa” dell’epidemia.

“La distanza da percorrere prima di raggiungere almeno l’80% di copertura della popolazione adulta è ancora notevole – ha ribadito Kluge – Dovremmo anche ricordare che essere vaccinati non ci impedisce automaticamente di ammalarci o di diffondere il virus. La vaccinazione riduce tuttavia la possibilità di ammalarsi gravemente o morire per Covid. Vi esorto quindi a vaccinarvi quando sarà il vostro turno”, è l’appello, “e a raggiungere rapidamente un’elevata diffusione del vaccino nelle popolazioni più vulnerabili. In questo modo, salviamo vite e mezzi di sussistenza e poniamo fine alla pandemia prima”.