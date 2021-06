Bollettino coronavirus 14 giugno: 907 contagi, 36 decessi – Meteoweek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 14 giugno, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 907 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.390. Sono invece 36 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 26.

Sono 79.524 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 134.136. Il tasso di positività è dell’1,1%, in lieve aumento rispetto all’1% di ieri, mentre sono 536 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 29 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono stati 11 (ieri erano stati 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.465, in calo di -77 unità rispetto a ieri.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.245.779, i morti 127.038. I dimessi ed i guariti sono invece 3.960.951, con un incremento di 3.394 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 157.790, in calo di 2.523 nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

In Emilia-Romagna 137 contagi, nessuno a Piacenza

Sono 137, 63 asintomatici, i nuovi casi di Coronavirus accertati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore con 8.111 tamponi, numero basso come sempre nei week-end. E’ stabile il conto dei ricoverati, mentre continuano a calare i malati attivi e si registra un morto, un 68enne a Modena. A Piacenza non è stato rilevato nessun nuovo contagio, mentre tra la province si segnalano 35 casi a Parma, 28 a Forlì-Cesena, 23 a Bologna più circondario imolese. I guariti sono 463 in più del giorno prima, i casi attivi 327 in meno (8.018), il 95,6% in isolamento con sintomi lievi o senza sintomi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono sempre 62, 291 quelli negli altri reparti Covid (+3). Alle 15 sono state somministrate complessivamente 3.190.468 dosi di vaccino; sul totale, 1.113.967 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Nel Lazio 111 casi, il numero più basso da agosto

Nel Lazio su 5437 mila tamponi (-2085) e quasi 4mila antigenici per un totale di oltre 9mila test, si registrano 111 nuovi casi positivi (-16), i decessi sono 6 (+6), i ricoverati sono 454 (+4). I guariti 428, le terapie intensive sono 94 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2%. I casi a Roma citta’ sono a quota 86. Il numero dei positivi è il piu’ basso da agosto 2020. Oggi 0 decessi nelle province.

Valle D’Aosta, nessun decesso e 2 nuovi contagi

Nessun decesso e due nuovi contagi che portano il totale delle persone colpite da Covid 19 in Valle d’Aosta da inizio epidemia a 11.658. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I positivi attuali sono 96, + 1 rispetto a ieri, di cui tre ricoverati in ospedale e 93 in isolamento domiciliare.Nessuno risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. I guariti sono 11.090, + 1 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 134.605, + 107, di cui 35.830 processati con test antigienico rapido inizio epidemia i decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta sono 472.

In aggiornamento