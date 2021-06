Aggressione in pizzeria: si scaglia sui clienti con coltello e ombrellone

È entrato nel locale e, senza un apparante motivo, ha aggredito i clienti – prima con un coltello, poi con un ombrellone – causando 4 feriti.

Quattro feriti. È questo il bilancio dell’aggressione in pizzeria avvenuta sabato sera, 12 giugno, a Capannori, comune in provincia di Lucca. Il responsabile della rissa è un uomo di origini cubane, di 45 anni, che si è presentato nel locale in evidente stato di ebbrezza. In queste condizioni, e senza un apparente motivo, il cittadino caraibico si è scagliato contro la clientela del ristorante, seminando il panico. Il 45enne poi è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate.

La rissa e l’attacco con il coltello

Così è scattata la rissa nella pizzeria di Capannori. Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, il cubano si è presentato nella pizzeria in piazza Aldo Modo intorno alle 22. E subito, senza che alcuna scintilla scatenasse la sua ira ingiustificata, ha attaccato i presenti che stavano tranquillamente seduti a cena.

Nel suo evidente stato di ebbrezza, prima ha avuto una colluttazione con un cliente che mangiava – rimasto illeso -, poi ha aggredito un uomo di origini marocchine con il piccolo coltello di cui era armato. A quel punto nel tafferuglio è intervenuto il padre di quest’ultimo, per cercare di difenderlo. Il risultato è stato che padre e figlio sono rimasti feriti, seppur lievemente, da evidenti segni di arma da taglio. Ma almeno sono riusciti a disarmare l’aggressore.

L’arma “di riserva”: un ombrellone

Il 45enne, tuttavia, non si è calmato nemmeno quando è stato privato della sua arma. Anzi, l’ha presto sostituita. Non contento della violenza a cui aveva appena dato sfogo, ha afferrato il palo di un ombrellone posizionato all’esterno del locale e ha colpito un quarto cliente della pizzeria. Soltanto l’arrivo dei carabinieri, allertati dai presenti, ha placato la situazione e ha riportato la calma in piazza Aldo Moro.

Le tre persone ferite e l’aggressore sono stati dunque portato al pronto soccorso di Lucca per tutti gli accertamenti del caso. I giorni di prognosi assegnati dai medici sono 5, 8 e 9 per i tre clienti coinvolti nella colluttazione. È stato giudicato guaribile in 10 giorni, invece, il cubano.