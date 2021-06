Ragazza risucchiata per i capelli da macchinario agricolo: è gravissima

Una ragazza di 26 anni è in gravissime condizioni a seguito di un incidente sul lavoro in provincia di Piacenza. I suoi capelli si sono impigliati all’interno di un macchinario agricolo chiamato cardano, che sarebbe servito ad attingere acqua di irrigazione. La giovane operaia ha battuto violentemente la testa. Adesso si trova in ospedale a Parma in prognosi riservata.

Ennesimo incidente sul lavoro. Una operaia questa mattina è stata risucchiata da un macchinario in un’azienda agricola di Boscone Cusani, nel comune di Calendasco in provincia di Piacenza, vicino all’argine del Po. La ventiseienne, di origini albanesi, in base ad una prima ricostruzione, sarebbe rimasta impigliata per i capelli in un cardano (uno strumento utilizzato per la trasmissione meccanica) mentre attingeva acqua da irrigazione da un pozzo attraverso una idrovora. Avrebbe, dunque, battuto violentemente la testa e perso conoscenza. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Immediato l’arrivo dei soccorritori, che tramite l’eliambulanza l’hanno trasportata d’urgenza presso l’ospedale Maggiore di Parma. Sul posto i Carabinieri e gli agenti dell’infortunistica, che stanno effettuando i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le autorità, inoltre, si sono assicurate in merito ai rapporti di lavoro tra l’azienda e la giovane. Pare che quest’ultima fosse assunta regolarmente e a tempo indeterminato.