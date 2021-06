Cade dal monopattino e va in coma: mentre è agonizzante a terra gli rubano il mezzo

Oltre il danno la beffa per un cittadino di 33 anni del Bangladesh, finito in coma ieri sera a Monza, dopo essere caduto a seguito di un malore, dal suo monopattino. Mentre si trovava a terra esanime per un forte trauma cranico, un uomo si è avvicinato e gli ha sottratto il mezzo di trasporto elettrico.

La scena è stata ripresa domenica da alcune telecamere della sicurezza, installate nella strada del centro di Monza. Ora, il 33enne è ricoverato in gravi condizioni in neurochirurgia al San Gerardo, dove si trova in coma.

Un primo passante si è avvicinato e gli ha prestato soccorso, subito dopo un secondo pedone si è avvicinato e vista la concitazione del momento gli ha rubato il monopattino mentre il proprietario era agonizzante a terra. La polizia sta esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per rintracciarlo.