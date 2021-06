Controllore aggredito su autobus da un passeggero senza biglietto

Un controllore è stato aggredito in provincia di Roma da un passeggero di un autobus. L’uomo, dopo essere stato ammonito poiché non aveva il biglietto ed invitato a scendere dal mezzo, si è scagliato contro la vittima. Quest’ultima è stata trasportata in ospedale per le ferite. La denuncia è stata resa nota dall’Atac, che ha espresso solidarietà nei confronti del dipendente.

Una vile aggressione è avvenuta nelle scorse ore in provincia di Roma ai danni di un dipendente Atac. Il controllore, colpevole di avere ammonito e invitato a scendere dal mezzo di trasporto un passeggero che non aveva il biglietto, è stato brutalmente picchiato da quest’ultimo. A renderlo noto è stato l’azienda attraverso una nota. ”Ieri mattina un verificatore Atac in servizio sulla linea 507 è stato aggredito da un passeggero trovato senza biglietto. All’invito del verificatore di scendere dal mezzo per fornire le generalità e regolarizzare la posizione, il passeggero ha reagito sferrando una serie di pugni al volto e al corpo del dipendente tanto da dover richiedere il supporto delle forze dell’ordine, che sono intervenute bloccando l’aggressore, e del 118, che ha soccorso il verificatore e lo ha condotto in ospedale”, si legge.

L’azienda, successivamente, ha voluto esprimere la propria vicinanza al malcapitato, che è stato curato dagli operatori sanitari in ambulanza e successivamente al pronto soccorso della Capitale più vicino. ”Atac, nell’esprimere solidarietà al dipendente aggredito, stigmatizza con forza questo atto di violenza compiuto ai danni del personale mentre svolge il suo ruolo di servizio pubblico e invita nuovamente tutti i clienti al rispetto di chi, col proprio lavoro, consente il funzionamento di un servizio essenziale garantendo il diritto alla mobilità‘‘.

La vicinanza di Virginia Raggi al controllore aggredito

Anche Virginia Raggi, attraverso un tweet sul suo profilo, ha voluto esprimere vicinanza al controllore aggredito ieri mattina mentre svolgeva il suo lavoro. “Solidarietà al controllore Atac che ieri è stato aggredito da un passeggero trovato senza biglietto. Un episodio di violenza inaccettabile. Ringrazio forze dell’ordine per intervento. Invito tutti al rispetto delle regole e di chi, ogni giorno, garantisce un servizio alla città“, queste le parole della sindaca di Roma.

