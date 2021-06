Spaventosa esplosione nella centrale chimica: popolazione della città evacuata [VIDEO]

A seguito di un incendio all’interno di un’industria chimica a Rockton nell’Illinois (Stati Uniti) si sono alzate dense colonne di fumo e le autorità hanno deciso di evacuare la popolazione

Sono state evacuate le persone residenti ad almeno un miglio dall’azienda Chemtool. L’intervento dei Vigili del fuoco è molto difficoltoso a causa della presenza di sostanze altamente infiammabili che continuano a causare importanti esplosioni.

Cosa è accaduto

L’incendio è stato segnalato intorno alle 7.00 di oggi, nello stabilimento Chemtool della Lubrizol Corporation a Rockton nello stato dell’Illinois. I lavoratori all’interno dell’azienda non hanno avuto conseguenze e hanno dichiarato di essere al sicuro. Le paure si sono subito concentrate sulla popolazione della città e quindi per precauzione sono stati evacuati gli abitanti in un raggio di un miglio dal sito interessato. Forte la preoccupazione per l’impatto che potrebbe avere l’incendio sull’ambiente circostante.

Una grande e scura colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza dall’azienda in fiamme. A causa della difficoltà nel contenimento dell’incendio si è dovuto optare per un’evacuazione su larga scala della città vicina. La fabbrica è da anni un fornitore globale di additivi chimici, inclusi quelli usati per benzina e carburante diesel.