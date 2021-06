Le parole del presidente Rai: “La Rai è forte solo se indipendente dalla politica”

Marcello Foa, presidente Rai, durante il panel “La magia del pubblico e il boom del digitale: un nuovo mondo è possibile?”, nell’ambito del Prix Italia, ha commentato, in riferimento alla discussione in corso in Parlamento sulla riforma della governance della tv pubblica.

“Rendere il servizio pubblico flessibile e dinamico è imprescindibile. Il servizio pubblico è forte se è davvero indipendente da ingerenze politiche. È facile dirlo in questo contesto, ma è molto difficile dirlo quando si è sul ponte di comando”.

“Queste questioni riguardano tutti i servizi pubblici – ha aggiunto Foa -. Se riusciremo ad essere professionali ed indipendenti, il cambiamento potrà avvenire, ma se i partiti avranno altre mire, legittime dal loro punto vista, questo sarà di intralcio. Mi auguro che la Rai sia messa in condizioni di essere aderente al proprio mandato e al criterio di indipendenza”.