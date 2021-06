Legambiente e Touring Club premiano il mare più bello d’Italia: ecco qual è

Legambiente e Touring Club nella guida Mare più bello 2021 hanno premiato i migliori litorali d’Italia in vista dell’inizio dell’estate. Ad aggiudicarsi il primo posto tra le Cinque Vele è la Maremma Toscana, ma ad avere complessivamente la meglio è stata la Sardegna, con ben sei riconoscimenti. Nella top 10, ovviamente, non potevano mancare anche Regioni come la Campania, la Puglia e la Sicilia. Uno spazio, invece, viene riservato anche ai laghi più puliti.

Un appuntamento annuale che, anche in questa occasione, sarà utile agli italiani per prenotare le vacanze entro i confini del proprio Paese. Legambiente e Touring Club, attraverso la guida Mare più bello 2021, hanno premiato le migliori località marittime della penisola, nonché i laghi più puliti. I riconoscimenti sono stati attribuiti in base a due criteri: qualità ambientale e qualità dei servizi ricettivi. Il primo è quello relativo al territorio in sé e tiene conto di aspetti come la presenza di aree protette. L’obiettivo, infatti, è la promozione dei luoghi meno sfruttati, in cui la natura è ancora incontaminata. Il secondo, invece, riguarda la gestione dei servizi presenti da parte delle amministrazioni locali. “Le località al vertice della nostra classifica sono quelle che avranno più possibilità di vincere le sfide del futuro, quelle in grado cioè di coniugare al meglio le tematiche ambientali con le prospettive di sviluppo economico”. Lo ha spiegato Sebastiano Venneri, responsabile Turismo di Legambiente.

Le località premiate da Mare più bello

In questa edizione di Mare più bello, le Cinque Vele (il miglior riconoscimento) sono state attribuite a ben diciannove comprensori italiani. In vetta alla classifica si trova la Maremma Toscana. La Regione maggiormente premiata, tuttavia, è la Sardegna, con sei aree. Due, invece, le aree della Sicilia che hanno ottenuto il riconoscimento: Salina e Pantelleria. Lo stesso vale per la Campania, in cui le bandiere sventolano sui litorali salernitani del Cilento antico e della Costa del Mito. In Liguria, invece, applausi per il Parco delle Cinque Terre.

Nella guida realizzata Legambiente e Touring Club c’è spazio anche per i laghi più belli. Anche in questo caso i criteri di premiazione sono i medesimi, con la promozione delle località naturali meno contaminate. In totale le Cinque Vele sono state attribuite a sette località. Il piccolo comune di Molveno si conferma vincitore anche nel 2021, mentre il Trentino Alto Adige è la Regione con il maggior numero di riconoscimenti. In generale quasi tutti i migliori laghi sono al Nord dell’Italia.

L’iniziativa

Dalle località più note d’Italia ad angoli segreti della penisola. La classifica di Mare più bello include gli scorci migliori del Paese e ne favorisce la promozione. Il punto di unione tra tutte le 45 zone balneari e i 98 comprensori selezionati è la possibilità che offrono di vivere una vacanza all’insegna del rispetto dell’ambiente e della natura, nonché della sicurezza. Le acque pulite si mostreranno nella loro purezza e, al contempo, i visitatori potranno anche godere di eccellenze enogastronomiche e di luoghi d’arte.

“La ventunesima edizione di questa guida è una promessa di benessere e felice abbandono alla natura“. Lo ha detto Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano. “Ne risulta non una classifica, ma una mappatura geografica che fotografa le eccezionali ricchezze dei mari e dei laghi italiani e segnala le buone pratiche ambientali, amministrative, turistiche che contribuiscono a conservarle e a farle conoscere“.