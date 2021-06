Madre e figlia pestate in strada: gli aggressori sono il marito e il fratello

Braccate e pestate a sangue in strada: a salvare madre e figlia l’intervento dei commercianti del centro di Oderzo. Arrestati il marito e il fratello, si indaga sul movente che ha scatenato l’episodio.

Attimi di paura in quel di Oderzo, in provincia di Treviso. Nella giornata di lunedì, intorno alle ore 16, madre e figlia sono state malmenate e picchiate da due uomini (risultati poi essere il marito e il figlio della donna) in pieno centro cittadino. Una violenta aggressione, questa, con grida d’aiuto e tracce di sangue finite a terra, sotto i portici di via Spinè. A placare il clima e gli animi sono stati i carabinieri della Tenenza, che hanno bloccato e arrestato entrambi gli uomini.

“La madre era una maschera di sangue”

Secondo quanto si apprende dalle fonti, tutte le persone coinvolte nell’aggressione risultano appartenere a una famiglia di nomadi, e tutti avrebbero alle spalle precedenti penali. L’episodio si è verificato intorno alle ore 16, orario in cui diversi negozianti di zona hanno sentito le grida dei coinvolti. “Guardando attraverso la vetrina ho visto, dall’altra parte di via Spinè una donna sulla quarantina che veniva avanti urlando aiuto, il viso ridotto ad una maschera di sangue. Dietro di lei correva una ragazza, infine c’era un giovane in scooter che le stava inseguendo”, racconta un commerciante a Il Gazzettino.

Secondo quanto è stato poi ricostruito, il giovane (identificato come il figlio della donna) avrebbe colpito la madre con il casco. “Mi sono rinchiuso in negozio e mi sono attaccato al telefono. Faccio parte del ‘controllo di vicinato’ del commercio ed ho diffuso nel gruppo il messaggio di quanto stava avvenendo”, ha spiegato ancora l’esercente.

Alla luce degli eventi, un’altra commerciante è scesa in strada e, prendendo per un braccio la donna ferita, ha trascinato via la vittima portandola al sicuro. Stessa procedura anche per la figlia, poco più che ventenne. “La madre aveva ferite sul viso. La ragazza, molto magra per la sua età, era piuttosto malconcia“, racconta la commerciante ai giornalisti.

Allertate le forze dell’ordine e preso il numero di targa dello scooter, la pattuglia dei carabinieri si è precipitata sul posto nel giro di pochi minuti. I militari hanno dunque provveduto a bloccare i due aggressori, padre e figlio, finiti in manette. Proseguono le indagini per risalire al movente di un simile e feroce episodio, mentre le due donne sono state accompagnate in una struttura protetta.