Il 76enne ha sparato tre colpi di fucile con l’intento di voler colpire un topo, ma ha accidentalmente ferito un autista dei mezzi del 118.

Un uomo di 76 anni residente a Stanghella, in provincia di Padova, è stato denunciato per lesioni colpose ed esplosioni pericolose. Il 76enne è accusato di aver fatto esplodere tre colpi di fucile calibro 9 Flobert dalla propria casa, intorno alle ore 15. La giustificazione? L’uomo voleva sparare ad un topo.

A rimanere ferito, però, è un operatore del 118 colpito accidentalmente al braccio sinistro. Il colpo gli ha causato delle lesioni che guariranno in dieci giorni. Il 42enne residente a Sant’Elena e autista dei mezzi di soccorso del 118 è stato colpito in via Pisana di Stanghella, mentre raggiungeva la sua auto. Le indagini sono scattate immediatamente e questo ha permesso di risalire al responsabile in tempi brevi. A seguito della perquisizione dell’abitazione del 76enne, gli agenti hanno sequestrato il fucile utilizzato per sparare i colpi e che hanno ferito l’operatore del 118 e, in via precauzionale, anche altri tre fucili da caccia con 54 cartucce dello stesso calibro.