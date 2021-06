Bonus per stagionali, in arrivo i 1600 euro. Cos’è e chi ne ha diritto

In arrivo il bonus da 1.600 euro per i lavoratori stagionali. La cifra potrebbe essere accreditata già dalla prossima settimana.

È in arrivo il cosiddetto bonus stagionali, l’indennizzo per le due mensilità di giugno e luglio per un totale di 1.600 euro. Stando a quanto riferito dall’INPS, tale importo sarà automaticamente caricato a chi aveva già ricevuto il vecchio indennizzo di 2.400 euro già la prossima settimana. Per chi, invece, deve ancora presentare domanda, dovrà visitare il sito dell’INPS e attendere i necessari 30/40 giorni per fare le dovute verifiche per poi vedersi accreditare la cifra. importante sottolineare che le indennità concesse alle diverse categorie di lavoratori non sono cumulabili tra di loro. Il nuovo bonus INPS per stagionali è, invece, compatibile con l’assegno di invalidità.

Il bonus e chi ne ha diritto

Il Decreto Sostegni bis ha presto una indennità aggiuntiva per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo, autonomi e atipici. Si tratta di 1.600 euro che coprono due mesi, giugno e luglio – 800 € a mese. Tale beneficio è erogato direttamente dall’INPS e non fa reddito.

Ad averne diritto sono i beneficiari dell’indennità concessa dal Decreto Sostegni per i mesi di marzo, aprile e maggio, quindi del bonus 2.400 euro. Nello specifico: i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari sia dipendenti sia in somministrazione; i lavoratori intermittenti ma, tra questi, restano esclusi coloro che hanno un contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità. Ad averne diritto sono anche i lavoratori autonomi senza partita IVA, non iscritti a forme previdenziali obbligatorie e titolari di contratti autonomi occasionali dal 1°gennaio 2019 al 26 maggio 2021, non titolari di contratto di lavoro subordinato, che non hanno contratto in essere il giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Sostegni bis. Riceveranno i 1.600 euro di bonus anche gli incaricati alle vendite a domicilio che presentano un reddito superiore a 5.00 euro nel 2019 e partita IVA attiva.

Bonus anche per i lavoratori dello spettacolo

Tale bonus è diretto anche a tutti i lavoratori che sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e che presentano le situazioni di seguito elencate. Hanno versato almeno 30 contributi giornalieri tra il 1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis, aventi un reddito non superiore a 75.000 euro, non percepiscono pensione e non sono titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’altra condizione prevede che abbiano versato almeno 7 contributi giornalieri tra il 1°gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 e che hanno un reddito 2019 che non superi i 35.000 euro.