Il disgelo tra Usa e Russia ha ripercussione anche sul Made in Italy. Secondo la Coldiretti, vale 1,4 mld per il settore agroalimentare italiano.

L’embargo russo che dura da quasi 7 anni ha causato gravi danni all’economia e all’occupazione del nostro paese. Per questo, il disgelo tra Biden e Putin vale 1,4 miliardi di prodotti agroalimentari Made in Italy bloccati dall’embargo russo. A dimostrarlo è l’analisi della Coldiretti. L’associazione ha divulgato l’analisi dopo il vertice a Ginevra. Qui il presidente degli Stati Uniti e quello della Russia hanno ripreso il dialogo.

LEGGI ANCHE: Fisco, giugno 2021 è da incubo

“Una occasione per superare l’embargo deciso da Mosca con decreto n. 778 del 7 agosto 2014 e più volte rinnovato come ritorsione alla decisione dell’Unione europea di applicare sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina, che – sottolinea Coldiretti – ha colpito una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce, provenienti da Ue, Usa, Canada, Norvegia ed Australia“.

LEGGI ANCHE: Bonus per stagionali, in arrivo i 1600 euro. Cos’è e chi ne ha diritto

“In un momento difficile per l’economia mondiale a causa della pandemia Covid occorre ritrovare la via del dialogo superando le guerre commerciali per accompagnare la ripresa mondiale“. Ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. “Si tratta di una scelta in continuità con l’accordo siglato tra Usa e Unione europea per la fine delle controversie Airbus-Boeing con il positivo stop ai dazi aggiuntivi statunitensi che hanno colpito le esportazioni agroalimentari Made in Italy per un valore di circa mezzo miliardo di euro su prodotti come Grana Padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, Provolone ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi agrumi, succhi, cordiali e liquori come amari e limoncello“, ha aggiunto Prandini.