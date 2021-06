Razzia nei negozi del Centro, arrestati i fratelli ladri: si fingevano tifosi di Euro2020

Una coppia di ladri fa razzia per le vie del centro della capitale: si fingono tifosi di Euro2020 e rubano 1.100 euro di merce. Arrestati, per mettere a segno i colpi usavano un borsello schermato.

In quel di Roma è una situazione quotidiana: basti pensare che solo nella giornata di ieri i Carabinieri della capitale hanno eseguito 3 arresti a seguito mirati controlli in riferimento a episodi di furti e borseggi. Episodi, questi, messi in atto ai danni di cittadini e turisti lungo le strade cittiadine e a bordo dei mezzi pubblici. Nella giornata di oggi, però, gli arrestati sono in due – due fratelli per l’esattezza. Una coppia di ladri che, spacciandosi per tifosi di calcio, hanno fatto razzia in numerosi negozi del centro storico.

La coppia usava un borsello schermato

Aumentano i controlli e i servizi preventivi antifurto in quel di Roma, non solo a seguito della riapertura degli esercizi commerciali ma anche con l’aumento di turisti italiani e stranieri, confluiti in città per il Campionato Europeo di calcio UEFA Euro2020. Ed è proprio fingendosi tifosi di calcio che, negli ultimi giorni, due ladri hanno preso di mira le vie dello shopping del centro capitolino. Numerosi i furti portati a segno, con razzie di occhiali da sole, capi di abbigliamento firmati e diversi oggetti di valore.

Gli autori dei colpi sono due fratelli originari dell’Ecuador, incensurati e residenti nella zona di Tomba di Nerone. Il più grande ha 26 anni, mentre la sorella (incinta e con un bimbo di 2 anni al seguito) ne ha 24. Muniti di un borsello schermato internamente con dei fogli di alluminio per eludere le barriere antitaccheggio dei negozi, sono stati identificati e bloccati dai Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina.

Dopo un prolungato servizio di osservazione e pedinamento la coppia è stata bloccata dopo l’ennesimo colpo messo a segno in un negozio di occhiali. In tutto sarebbero cinque gli esercizi depredati dai ladri, che sono riusciti a portare via un valore complessivo di circa 1.100 euro di merce. Una ricca refurtiva, questa, che è stata recuperata e restituita ai rispettivi esercizi commerciali, mentre il borsello schermato, è stato invece sequestrato dai militari dell’Arma. La coppia è accusata di furto aggravato e continuato. In attesa della decisione dell’Autorità Giudiziaria, per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari.