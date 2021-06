Il Pd difende le primarie e si dice ottimista. Ma aumentano i dubbi

I dati delle primarie a Torino, domenica, avrebbero scosso qualche dubbio all’interno del Pd, subito sopito dall’intenzione ufficiale di tirare dritto: non deve stupire la scarsa adesione alle primarie di Torino, è colpa della paura del Covid, dicono dal partito. Eppure, qualche dubbio sembra restare.

Le amministrative di quest’anno sono diverse rispetto alle altre, e questo lo sapevamo: sono le prime amministrative in un contesto politico profondamente destabilizzato, che cerca di ritrovare i suoi assi portanti dopo gli scossoni legati all’emergenza e all’esigenza di creare in fretta e furia un governo di unità nazionale. Per questo, quest’anno più che mai, gli occhi sono puntati sui dati delle amministrative, sulle strategie, sulle coalizioni. Per cercare di scorgere i primi effetti della pandemia sulla salute della politica. Non si tira indietro il Pd, che addirittura attribuisce alla paura del Covid e al caldo la colpa della scarsa partecipazione alle primarie di coalizione per scegliere il candidato sindaco di centrosinistra a Torino.

Scarsa affluenza a Torino? Tutto normale, dicono

A vincere è stato il capogruppo del Pd al consiglio comunale Stefano Lo Russo, ma ad attrarre l’attenzione mediatica è stato un altro fattore: hanno votato 11.651 persone, circa un quinto rispetto alle primarie del 2011 e circa la metà di quelle che nel 2019 parteciparono all’elezione del segretario nazionale del partito. Eppure dal Pd rispondono: nessun timore, quanto è avvenuto a Torino non è paragonabile all’era pre-Covid. “E’ già stato un miracolo vedere quelle persone andare a votare a Torino, con il caldo che faceva e con il timore, ancora vivo, del virus“, sottolinea un dirigente Pd all’Agi. Colpa del caldo e del virus, quindi. Strano che quegli stessi timori non si manifestino in altre occasioni di svago, magari più gradite.

Un’alleanza consigliata ma non obbligatoria

Ma no, ma no, dicono dal Pd. Tutto regolare, e in più ogni territorio è una partita a sé stante. E’ vero, a Torino e Roma pesa anche la difficoltà dei rapporti tra Pd e M5s, ma bisogna adeguarsi a ciò che si trova in ogni città. La linea generale resta sempre quella di portare avanti l’asse, ma non a tutti i costi. Insomma, una cosa è la linea politica che indica di lavorare all’unità del centrosinistra, altra cosa è l’alleanza con il M5s. Si tratta, in quest’ultimo caso, di un’alleanza “consigliata ma non obbligatoria“. D’altronde, viene ribadito da esponenti Pd, ciò che bisogna evitare assolutamente è di sostenere alleanze in vitro, fusioni a freddo che rischierebbero solo di allontanare ulteriormente elettorato e base partitica. Due realtà che – nonostante l’ostentata sicurezza – preoccupano il Pd. Anche laddove si è deciso di procedere autonomamente, senza forzare la coalizione con il M5s.

La Capitale che non fa dormire

Ne è un esempio l’attesa venutasi a creare attorno alla candidatura alle primarie di Roma di Roberto Gualtieri, candidato sindaco di Roma. Gualtieri è dato praticamente per vincitore alle primarie di partito, ma a fare la differenza sarà l’affluenza. L’ex ministro dell’Economia, per rispettare le alte aspettative, dovrà vincere con buone percentuali e una buona affluenza. Se questo non dovesse accadere, il rischio è di presentarsi al confronto con le altre forze politiche in una posizione fortemente indebolita. Fonti Pd riportate dal Post sottolineano che l’obiettivo è ottenere i 50mila votanti, circa la metà di quelli che nel 2013 parteciparono alle primarie. In caso contrario, si può sempre dare la colpa al caldo e al Covid.