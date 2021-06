Previsioni Meteo OGGI mercoledì 16| cieli coperti

Nella giornata di oggi mercoledì le previsioni meteo del 16 giugno. Al nord cieli prevalentemente coperti nel corso della giornata. Al centro cieli coperti con aumento delle nubi. Al sud addensamenti in aumento in serata. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 16 giugno

Nord:

Velature anche estese su tutte le regioni. Dalla tarda mattina nubi a evoluzione diurna si svilupperanno sui rilievi appenninici e su quelli alpini dando luogo a isolati temporali specie su Trentino-alto adige, alpi piemontesi e lombarde, con fenomeni in rapida attenuazione serale.

Centro e Sardegna:

Velature anche estese sulle regioni peninsulari e cielo sereno sulla Sardegna, con nubi a evoluzione diurna sui rilievi, specie di Sardegna e alta toscana dove nel pomeriggio non si esclude la possibilità di qualche breve piovasco.

Sud e Sicilia:

Velature anche estese sulle regioni peninsulari e cielo sereno sulla Sicilia, con modesta nuvolosità a evoluzione diurna sui rilievi maggiori.

Temperature:

Minime in aumento su Piemonte, restante settore alpino e prealpino, appennino emiliano-romagnolo e adiacenti settori pianeggianti, sud peninsulare, Abruzzo e Marche, in calo sulla Sicilia centro-occidentale; massime in calo su Liguria, Trentino-alto adige, alpi lombarde e Sicilia sud-occidentale, stazionarie su Valle d’aosta, Sardegna orientale, centro-ovest toscana, settori tirrenici di Calabria e Sicilia e Campania occidentale, in aumento sul resto d’Italia.

Venti:

Deboli da nord-ovest con rinforzi fino metà giornata su puglia e coste joniche peninsulari; deboli variabili sul resto del paese, a regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio e con ulteriori rinforzi orientali sulle aree più meridionali della Sardegna.

Mari:

Mossi basso adriatico e ionio con moto ondoso in diminuzione; mosso il canale di Sardegna con moto ondoso in aumento; localmente mosso tendente a mediamente mosso lo stretto di Sicilia; poco mossi i restanti mari, con moto ondoso in lento aumento su mare di Sardegna e settore ovest del tirreno centro-meridionale.