Tragedia Mottarone, lo sconvolgente video che mostra il momento della caduta

La strage del Mottarone una tragedia che ha portato la morte di 14 persone, a cui è sopravvissuto solo il piccolo Eitan. Quel maledetto 23 maggio 2021, quando la cabina della Funivia Stresa-Mottarone, mentre stava arrivando a destinazione, si è letteralmente impennata, poi è tornata indietro a tutta velocità e si è sfracellata al suolo, nel bosco.

Spuntano le drammatiche immagini dell’incidente del Mottarone, un video sconvolgente diffuso in esclusiva dal Tg3. Nel video si vede la cabina n.3 avvicinarsi alla stazione di arrivo, il piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto, è davanti a tutti e si sta godendo il panorama con la famiglia. All’improvviso la cabina si impenna mostrando la pancia, tutti gli occupanti cadono a terra, la cabina poi torna indietro ad una velocità impressionante, poco dopo l’impatto mortale.

Il video è agli atti dell’inchiesta. Nell’inquadratura si può vedere l’addetto che attende l’arrivo della cabina, alza un attimo la testa come a constatare che qualcosa non sta funzionando. La fune poi si spezza, la cabina precipita e l’uomo terrorizzato corre a chiamare i soccorsi. I freni d’emergenza non si sono attivati, il resto purtroppo è ben noto.