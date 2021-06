Assalto a portavalori, racconta la ditta: “Sono questi i segreti per difendersi”

Il Corriere della Sera ha intervistato Marco Meletti, direttore della Comunicazione del gruppo Battistolli, la ditta che ha subito l’attacco.

Il racconto di chi ha saputo resistere a un assalto in autostrada. È quanto emerge dall’intervista fatta a Marco Meletti, direttore Comunicazione e Marketing del gruppo Battistolli, dal Corriere della Sera. La ditta con sede a Vicenza ha subìto un assalto lunedì 14 giugno, lungo l’autostrada A1, nel tratto tra Modena e San Cesario. Un gruppo armato ha messo a ferro e fuoco l’autostrada e ha colpito con un kalashnikov il furgone blindato che trasportava 2 milioni di euro, e le tre guardie giurate. Si tratterebbe di almeno 12-15 persone legate a gruppi criminali di bande specializzate del sud Italia. Molto probabilmente, provenienti dalla Puglia. Ma come hanno fatto a resistere?

Investimenti e preparazione

Innanzitutto, il direttore della Comunicazione ci ha tenuto a chiarire che i dipendenti stanno bene. “Adesso i nostri dipendenti stanno meglio. Sono sotto choc, ovviamente saranno a riposo fino a quando non si saranno ripresi da questa brutta esperienza, ma fisicamente possiamo dire che è andata bene”, ha raccontato Meletti. Poi ha spiegato che ha rendere un successo la difesa è stata anche l’esperienza. Non è la prima volta, infatti, che la ditta subisce un assalto. “In media possiamo dire che succede un tentativo di rapina simile ogni due-tre anni. Ma l’esito finale non nasce dal caso. Dietro ci sono investimenti e preparazione”, ha detto al Corriere.

Spessori e materiali

Grazie a questi due fattori, viene garantita – almeno fino a un certo punto – la sicurezza di chi viaggia sul portavalori. Lo ha chiarito sempre Meletti: “I punti chiave dei furgoni sono la cabina di guida e il caveau. La normativa prevede che abbiano la capacità di attutire colpi fino a un calibro 9, quelli visti in autostrada a Modena e che utilizziamo resistono anche ai kalashnikov, come si è evidenziato. È una questione di spessori e materiali usati. Inoltre sono mezzi costantemente monitorati con i satelliti e in continuo contatto con una sala operativa che a sua volta è in contatto con le forze dell’ordine. Chi è davanti allo schermo controlla tutto da remoto”. In più, c’è il monitoraggio da parte delle Questure, che sono informate del transito di carichi di questo tipo.

Sistemi d’allarme

Poi c’è Spumablock, un dispositivo che – in caso di emergenza – rilascia immediatamente una sostanza che trasforma i valori trasportati in un unico blocco molto pesante. Ha continuato a raccontare Meletti: “Il carico che hanno cercato di prendere attualmente si trova in quello stato. Successivamente solo la ditta produttrice ha a sua disposizione una sostanza sbloccante per riportare il carico allo stato iniziale”. In quelle condizioni, rubare il denaro non sarebbe solo difficile, ma anche inutile.

Componente umana

Infine, ma non per ordine d’importanza, c’è la preparazione della componente umana. Cioè i dipendenti della ditta. “Di solito sono sempre tre gli operatori presenti sul blindato. Uno deve sempre rimanere alla guida, un altro fa la bonifica quando si arriva a destinazione e verifica che non ci siano pericoli. Un altro si occupa del trasporto dei valori. La preparazione e lo studio sono molto importanti”.

“Se sai che il mezzo in cui ti trovi ti proteggerà, non commetterai l’errore di esporti a rischi abbandonando il furgone. Si finirebbe sempre in mano a persone armate. Ho letto che qualcuno segnalava la mancanza di una scorta, ma bisognerebbe conoscere le norme. Sotto alcune somme non è prevista la scorta, che invece era presente in altri casi. La cosa che ci teniamo a sottolineare è che nulla viene lasciato al caso“, ha concluso Meletti.

