Pedicure: tutti i segreti per avere piedi morbidi e meravigliosi

Fare una bella pedicure casalinga è possibile con alcuni veloci passi per avere piedi perfetti da sfoggiare in estate. La beauty routine ai piedi è qualcosa di indispensabile in ogni stagione ma in particolare in questa.

Finalmente possiamo toglierci la soddisfazione di indossare scarpe aperte, sandali e sandaletti, con suola bassa o spessa, con tacco o meno. Le temperature elevate infatti ci inducono a restare il più leggeri possibile, anche per quanto riguarda i piedi. Viene quindi il momento di esibirli e nessuno vuole mostrarsi con calli o screpolature.

Piedi da urlo: come fare

Per avere dei piedi meravigliosi, morbidi e lisci non serve fare un abbonamento dall’estetista spendendo milioni di Euro. Basta procurarsi tutto l’occorrente e ritagliarsi un breve spazio durante la settimana per dedicare un po’ di tempo alla cura delle nostre estremità con una bella pedicure. Ecco alcuni suggerimenti molto utili.

Pedicure da 110 e lode: gli 8 passaggi fondamentali

Iniziamo subito:

Togliete lo smalto precedente usando dei dischetti di ovatta e il solvente.

usando dei dischetti di ovatta e il solvente. pediluvio: prendete una bacinella e riempitela di acqua calda inserendo due cucchiaini di bicarbonato di sodio o sale grosso da cucina. Potete aggiungere anche qualche goccia di olio profumato. Lasciateli immersi per almeno 10 minuti.

prendete una bacinella e riempitela di acqua calda inserendo due cucchiaini di bicarbonato di sodio o sale grosso da cucina. Potete aggiungere anche qualche goccia di olio profumato. Lasciateli immersi per almeno 10 minuti. scrub : è il momento di rimuovere le cellule morte, dedicate particolare attenzione ad alcuni punti in particolare come i talloni dove è più facile trovare degli ispessimenti. Potete usare prodotti specifici oppure un preparato di bicarbonato di sodio con yogurt o miele.

: è il momento di rimuovere le cellule morte, dedicate particolare attenzione ad alcuni punti in particolare come i talloni dove è più facile trovare degli ispessimenti. Potete usare prodotti specifici oppure un preparato di bicarbonato di sodio con yogurt o miele. risciacquo: mettete nuovamente i piedi a mollo per altri 10 minuti, potete aggiungere sali profumati o oli alla lavanda.

mettete nuovamente i piedi a mollo per altri 10 minuti, potete aggiungere sali profumati o oli alla lavanda. pietra pomice : arriva anche il suo turno, ideale per rimuovere calli o duroni. Sfregatela sulle zone interessate

: arriva anche il suo turno, ideale per rimuovere calli o duroni. Sfregatela sulle zone interessate tagliate le unghie :dopo il taglio limatele facendo prendere loro la forma che preferite, poi con una pinzetta togliete le cuticole

:dopo il taglio limatele facendo prendere loro la forma che preferite, poi con una pinzetta togliete le cuticole crema idratante: abbondate con la crema idratante su tutto il piede e massaggiate per bene per riattivare la circolazione, potete adoperate gel di aloe vera o cera d’api

smalto: arriva il momento di riapplicare lo smalto, prima di farlo potreste mettere anche una base protettiva, aiutatevi con distanziatori delle dita

Seguite quindi queste semplici indicazioni e tutti vi faranno i complimenti al prossimo aperitivo o festa estiva.