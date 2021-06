“Fatturati eccellenti, recuperato quanto perso col Covid”, i dati dell’Unc

I bilanci dell’Unione Nazionale Consumatori (Unc) tornano ad essere positivi dopo le numerose difficoltà avute dall’Italia a fronte della pandemia di Covid-19. Ad annunciarlo è stato il presidente Massimiliano Dona attraverso una nota. I fatturati di oggi, secondo lo studio, sono del 3,5% superiori rispetto a gennaio 2020, ovvero l’ultimo mese prima dell’avvento del virus nel Paese.

La pandemia di Covid-19 ha causato notevoli cali nei fatturati, ma adesso sembrerebbe essere tornato il sereno. La campagna di vaccinazione, la diminuzione della curva dei contagi ed il conseguente allentamento delle misure di restrizione in Italia, quest’oggi quasi totalmente in zona bianca, avrebbero rilanciato l’economia. I dati, in particolare, sarebbero ancora più ottimistici rispetto alle ultime settimane prima dell’avvento del virus nel Paese. Ad annunciarlo è stata, attraverso una nota, l’Unione Nazionale Consumatori (Unc).

Il bilancio dell’Unc

“Dati eccellenti, per non dire fantastici. Finalmente recuperati i valori pre-crisi. Non solo si tratta del quinto rialzo mensile consecutivo, ma si è recuperato abbondantemente quanto perso per colpa del Covid. Meglio di così non si poteva sperare“. Lo ha affermato, Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, all’interno di una nota ufficiale. “Secondo il nostro studio, infatti, se si confronta il fatturato di oggi con quello del febbraio 2020, ultimo mese pre-lockdown, è superiore del 5,6%, mentre rispetto a gennaio 2020, ultimo mese pre-pandemia, è superiore del 3,5%. Non solo ma andando indietro di due anni, rispetto ad aprile 2019, ora il livello, nei dati corretti per gli effetti di calendario, è più alto dell’8,2%, +7,6% su aprile 2018. Insomma, una vittoria su tutta la linea“, ha concluso.

