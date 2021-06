Industria, ripresa in corso, ad aprile crescita fatturato di +3,3%

L’Istat ha rilevato una crescita del fatturato dell’industria pari a +3,3% su base mensile

L’Istat ha segnalato un aumento del fatturato dell’industria nel mese di aprile pari a +3,3% su base mensile e del 105,1% su base annua. L’Istituto parla di «una dinamica congiunturale in continua crescita, salendo ad aprile ben al di sopra dei livelli precedenti la crisi», sottolineando come «segnali di accelerazione si evidenziano su entrambi i mercati, con la componente interna che mostra una maggiore vivacità rispetto a quella estera».

La crescita si nota soprattutto sul mercato interno (+4,0%) rispetto a quello estero (+1,7%).

In merito ai raggruppamenti principali di industrie, ad aprile c’è stato un aumento per beni strumentali (+6,1%), energia (+4,0%) e beni intermedi (+3,3%). I beni di consumo rimangono stabili (-0,1%).

Per i raggruppamenti principali di industrie si sono registrati aumenti tendenziali di grande livello per tutti i settori: +171,1% per quanto concerne i beni strumentali, +125,2% nel settore energia, +104,4% per beni intermedi e +58,2% beni di consumo.

Per ciò che riguarda il settore manufatturiero, si rileva crescita per tutti i settori tranne quello farmaceutico che va in negativo (-1,0%).