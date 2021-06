Scomparso da casa bambino di due anni: ricerche a tappeto nel Mugello

Nicola Tanturli, di nemmeno 2 anni di età, è scomparso da questa mattina dalla sua abitazione a Palazzolo sul Senio, nel Mugello. Immediato il via alle ricerche.

Nicola Tanturli, un bimbo di due anni, è scomparso da questa mattina: era a casa, nell’abitazione di famiglia a Palazzolo sul Senio, nel Mugello. “Non lo abbiamo più trovato nel letto” avrebbero dichiarato i genitori ai carabinieri denunciando la scomparsa del bambino. La madre e il padre si sono resi conto della scomparsa del figlio questa mattina, al momento della sveglia. Una delle ipotesi al vaglio è quella che il bambino si possa essere allontanato per proprio conto: il casolare in cui vive la famiglia è isolato e circondato dalla vegetazione.

Le ricerche sono scattate in mattinata dopo l’allarme dei genitori. In azione carabinieri e vigili del fuoco insieme alla protezione civile ed al Soccorso Alpino. Il piano di ricerche viene coordinato dalla prefettura. Per le ricerche vengono usati anche droni. Circa duecento le persone in campo. Sul luogo delle ricerche anche il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Giampiero Moschetti: “Una ricerca non facile – ha dichiarato il primo cittadino – Il paese è mobilitato ma la natura impervia del terreno non aiuta. Le foreste sono molto fitte e ci sono animali selvatici”.