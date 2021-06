Il piccolo Nicola è stato ritrovato dai Carabinieri

Il bimbo di due anni appena era sparito da casa ieri mattina. Inutili le ricerche a tappeto condotte durante la notte. Poi la bella notizia.

Il piccolo Nicola Tanturli è stato ritrovato vivo dai carabinieri, dopo una lunga notte di vane ricerche. Si stava iniziando a temere il peggio: il bambino, di due anni circa, era ormai sparito da quasi una giornata. Il timore più grande era che fosse rimasto vittima di qualche animale selvatico: il casolare dove vive con la famiglia è infatti isolato, circondato da una fitta vegetazione. Fortunatamente la storia della sua scomparsa ha invece un lieto fine.

Secondo le prime informazioni il bimbo è stato ritrovato a tre chilometri di distanza dalla sua casa a Campanara, frazione isolata di Palazzuolo sul Senio. Un gruppo di soccorritori impegnati nelle sue ricerche avrebbe sentito dei lamenti provenire da una scarpata: a piangere e chiedere aiuto era proprio lui, Nicola. Il piccolo è lievemente ferito, ma in buone condizioni di salute. “Siamo felici per il bambino e per la la sua famiglia – ha detto la prefetta di Firenze Alessandra Guidi – e siamo grati ai vigili del fuoco, alle forze dell’ordine, alla protezione civile e ai tanti volontari che si sono impegnati nelle ricerche”.