Un poliziotto è indagato per eccesso di uso di armi dopo aver sparato ad un uomo con un coltello nella stazione di Roma Termini.

La Procura di Roma ha aperto un’indagine sul caso. L’ipotesi è l’eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi sulla vicenda avvenuta sabato. Nel pomeriggio di sabato scorso nella zona della stazione di Roma Termini, un quarantaquattrenne ghanese ha seminato il panico tra i passanti. L’uomo aveva un coltello in mano ed è stato ferito ad una gamba dal colpo di pistola di un agente di polizia.

L’uomo, irregolare e di dubbia provenienza geografica, è stato subito trasportato al Policlinico Umberto I per la ferita all’inguine. Fortunatamente non si trova in pericolo di vita. A filmare la scena le telecamere di sorveglianza in via Marsala, presso l’entrata principale della stazione. I filmati mostrano l’uomo che correva con un coltello da cucina in mano e poi viene accerchiato da agenti della Polfer. Mentre gli agenti cercavano di fermarlo ha sferrato vari colpi di coltello contro le forze dell’ordine.

L’iscrizione nel registro degli indagati del poliziotto, a quanto si apprende, è un atto dovuto per poter espletare le verifiche. Subito dopo i fatti era stata inviata in procura una prima informativa anche con il video nel quale sono state riprese le varie fasi con il 44enne con un coltello in mano, i poliziotti che si avvicinano con i manganelli e poi l’agente sparare. I pm hanno delegato gli investigatori di acquisire tutte le immagini che potrebbero aver ripreso la scena.