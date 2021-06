Anziana imbavagliata, picchiata e rapinata in casa: arrestati i tre aggressori. È accaduto a Torino, in zona centro

Una donna di 74 anni ha subìto un’aggressione lo scorso ottobre in casa a Torino, in zona centro. Tre persone l’hanno imbavagliata, picchiata e rapinata. Le hanno rubato orologi di lusso, collane di perle, oro e argento. I carabinieri hanno ora arrestato tre persone ritenute responsabili dei suddetti reati. L’accusa è di concorso in rapina in casa, lesioni personali aggravate e sequestro persona.

Leggi anche:—> Piccolo Nicola ritrovato, i punti oscuri da chiarire sulla vicenda: dai sandali all’allerta dopo 9 ore

Ad allertare i carabinieri è stata l’anziana dopo essersi liberata. In ospedale, la donna aveva ricevuto tutte le cure e dimessa con prognosi di 14 giorni per varie contusioni riportate. Grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza pubblica e privata, tabulati telefonici e altri accertamenti, i rapinatori sono stati ritrovati.