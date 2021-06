Piccolo Nicola ritrovato, i punti oscuri da chiarire sulla vicenda: dai sandali all’allerta dopo 9 ore

Sulla vicenda di Nicola Tanturli, il bimbo di 2 anni scomparso e ritrovato a 2,5 km da casa, ci sono diversi punti oscuri che i carabinieri dovranno chiarire

Nella vicenda del piccolo Nicola Tanturli, 2 anni, scomparso e poi ritrovato dopo 3o ore a 2.5 km da casa ci sono diversi punti oscuri su cui i carabinieri dovranno far luce. Per ora l’inchiesta resta aperta. Secondo i carabinieri il bambino si sarebbe allontanato da solo e avrebbe vagato per i boschi intorno a casa. Gli inquirenti escludono altre ipotesi. I carabinieri hanno riferito alla procura dei rilievi fatti, senza nessun indagato.

Uno dei punti “oscuri” è inerente i sandali che il bimbo indossava quando era in braccio al luogotenente Danilo Ciccarelli: è possibile che un bimbo di 21 mesi sia stato messo a letto con le scarpe? O che una volta svegliatosi abbia potuto mettersi i sandali da solo?

Un altro aspetta è inerente la distanza: hanno trovato Nicola dopo 30 ore a circa 2,5 chilometri dalla sua casa. Il luogotenente Ciccarelli ha detto: «L’erba non era schiacciata, la mia impressione è che lì non avesse passato la notte». I cani molecolari, passati in quell’area, non hanno fiutato nulla del bimbo. Si ipotizza che il bimbo abbia percorso 4 chilometri a piedi attraversando strade sterrate ritrovandosi sulla statale o che abbia seguito il percorso del canalone nel bosco (2 km).

Leggi anche:—>Bimbo di 2 anni malato portato in ospedale, muore dopo poco. Procura apre inchiesta

I genitori hanno detto che lunedì sera alle ore 24 il bimbo non c’era più. Lo hanno cercato e dato l’allerta alle 9 del giorno dopo. Come mai le ricerche sono state fatte attivare 9 ore dopo la sparizione del piccolo? Infine c’è l’elemento del sangue: i carabinieri hanno rivenuto tracce ematiche sulla porta di casa. Bisognerà dunque capire se è di Nicola, ma anche capire come mai in corrispondenza della porta di ingresso.