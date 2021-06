Marcello De Vito (FI) da Meteoweek: “Ecco perchè ho lasciato il M5S” [VIDEO]

Il presidente dell’Assemblea Capitolina, nonchè candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Roma, spiega i motivi del suo addio e della sua adesione al progetto politico di Forza Italia.

“Non sentivo più appartenenza a questa forza politica per quelle che ho definito ‘capriole ideologiche’“: sono queste le parole che usa l’onorevole Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea Capitolina a Roma, per sintetizzare i motivi del suo recente passaggio dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia. Un passaggio “pesante”, vista l’importanza anche simbolica che De Vito incarna rispetto alle vicende romane del movimento che ha portato Virginia Raggi ad essere sindaca della capitale d’Italia: candidato sindaco per il Movimento nel 2013, e presidente dell’Assemblea Capitolina dal 2016, dopo la vittoria alle elezioni.

“Mai col PD, per poi contraddirsi venti giorni dopo. E da lì una ridda di contraddizioni fino a finire nel campo progressista, che non è il mio”: i grandi cambiamenti che evidentemente hanno caratterizzato la storia recente del Movimento 5 Stelle non potevano essere ben digeriti da tutti. Marcello Di Vito è tra chi, a fronte di un riposizionamento del partito, ha scelto di sganciarsi. E’ probabile che anche l’inchiesta sullo stadio della Roma, nella quale il presidente dell’Assemblea Capitolian è stato coinvolto, possa aver determinato una distanza con il partito fondato da Grillo e Casaleggio.

Di certo, la sua adesione a Forza Italia appare convinta, fondata sui contenuti oltre che su una “vicinanza ideologica”: “Questa è una sfida in cui credo” afferma De Vito, “Abbiamo due ottimi candidati (Michetti e Natine, ndr) e siamo pronti a presentare un programma per la città ed i cittadini romani”. A partire da un intervento sul fisco: abbiamo infatti intervistato De Vito all’inaugurazione di uno dei tanti gazebo sparsi per l’Italia con i quali Forza Italia sta lanciando la sua proposta di riforma fiscale.

Non c’è una bocciatura totale, da parte di De Vito, rispetto all’operato della giunta Raggi: “Qualcosina è stato fatto, si è rimesso un pò a posto i conti ma troppo poco, un risultato mediocre” è il suo commento. Ed ora l’avventura politica con Forza Italia: tra luglio e settembre la campagna elettorale entrerà nel vivo, e le proposte dell’ex candidato andranno a confluire nel progetto politico che il centrodestra proporrà a Roma. Nel video l’intervista completa.