Ucciso 41enne in piazzale Appio: aveva un taglio alla gola

L’omicidio è avvenuto in piazza San Giovanni, a Roma. La vittima è stata ritrovata davanti ad un negozio di elettronica. Indagano gli agenti.

Un uomo iracheno di 41 anni è stato trovato senza vita con una ferita alla gola. L’omicidio è avvenuto ieri sera, martedì 22 giugno, a piazza San Giovanni in Laterano.

L’omicidio

Il 41enne è stato ritrovato davanti ad un negozio di elettronica riverso a terra, privo di documenti e senza cellulare e portafoglio. La Polizia ha già provveduto a sequestrare tutte le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Attenzione anche sulle strade adiacenti per non perdere alcun dettaglio e per cercare di ricostruire l’accaduto.

L’arma utilizzata per uccidere l’uomo è stata ritrovata in strada. Il 41enne viveva in un centro di accoglienza e lavorava come lavaggista. Gli agenti stanno tentando di ricostruire gli ultimi istanti della vita dell’iracheno per capire quale possa essere il motivo di tale omicidio. Escluso, al momento, il movente religioso.