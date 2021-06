Ivanka Trump e marito prendono distanza dalle teorie dei brogli di Donald

Ivanka Trump si sarebbe allontanata da Donald anche per la cattiva reputazione che il marito gode da parte del padre

Donald Trump è sempre più solo nella sua battaglia per denunciare i presunti brogli elettorali che ne avrebbero decretato la sconfitta alle scorse elezioni presidenziali americane. Ivanka Trump, figlia dell’ex-presidente degli Stati Uniti, e suo marito l’imprenditore americano Jared Kushner, avrebbero deciso di abbandonare le teorie complottiste del capo famiglia e prendere le distanze dalla sue dichiarazioni.

E’ quanto si apprende dalla CNN che cita come fonti amici e conoscenti della famiglia nonché ex-membri di spicco dell’amministrazione Trump, collaboratori ed ex-funzionari della Casa Bianca. Secondo gli amici della famiglia, Donald Trump non vede di buon occhio il genero Jared, in particolare per il ruolo avuto durante il mandato presidenziale, e Ivana sta cercando di trascorrere più tempo insieme ai figli, allontanandosi dalla vita politica e imprenditoriale.

LEGGI ANCHE: John McAfee, il fondatore dell’antivirus, trovato morto in carcere: ipotesi suicidio



Sempre secondo la CNN alcuni conoscenti dicono che Trump riconosce pubblicamente il ruolo e le capacità di Jared Kusher ma le dichiarazioni e gli atteggiamenti dell’ex-presidente degli USA sono sempre andate in direzione contraria.