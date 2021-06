Si getta in acqua per salvare due bambini, 31enne muore risucchiato nel lago: non c’è stato nulla da fare per Felipe Thomazelli. Sull’accaduto stanno ora indagando i carabinieri di Verbania.

Si è spento all’età di 31 anni, Felipe Thomazelli, di origine sudamericana ma residente a Stresa. Stava passando una giornata insieme alla sua famiglia e alcuni suoi amici a Baveno, in provincia di Verbania, quando all’improvviso è sparito nell’acqua. È annegato nel lago Maggiore per salvare dei bambini in difficoltà: dopo essersi gettato per aiutarli, il giovane non è più riemerso. Immediata la segnalazione ai soccorsi, allertati dalla famiglia. Quando il suo corpo è stato ritrovato, però, era ormai già troppo tardi.

Risucchiato dal lago nel tentativo di salvare i bimbi

Secondo una prima ricostruzione, il giovane (classe 1990 di origine sudamericana) il giovane si trovava sulla spiaggia alla foce del torrente Selva Spessa, torrente appartenente al lago Maggiore che nasce sul Mottarone, tra il Lido e il parco di Villa Fedora. Verso le ore 12:00 di questa mattina, però, pare che il giovane abbia visto dei bambini in difficoltà in acqua, e si sarebbe per questo immediatamente gettato per salvarli. Si pensa sia stato un malore improvviso, però, ad essergli fatale.

Allertati dal trambusto, alcuni bagnanti sono riusciti a raggiungere l’uomo e i bimbi, riportati sani e salvi a riva prima di essere trascinati via. L’uomo, invece, è stato risucchiato verso il fondo. Sono stati i familiari ad allertare i soccorsi, con un bagnino che – in servizio presso una spiaggia privata poco lontano dal torrente – si sarebbe gettato per salvarlo. Ogni tentativo di individuare e recuperare il corpo del 31enne, però, è stato vano.

Si sono rese necessarie circa due ore di intense ricerche, prima di riuscire a recuperare il corpo di Felipe Thomazelli. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, dei vigili del fuoco e la guardia costiera. Verso le ore 14:20, l’avvistamento e il trasporto a riva del cadavere. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Verbania, che ora stanno indagando per ricostruire quanto è accaduto.