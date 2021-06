Bimbo di 10 anni litiga con la mamma per soldi e la accoltella

È accaduto a Verderio, centro della Brianza, in provincia di Lecco. Una donna di 45 anni, mamma di due bambini, di dieci e sei anni, è stata ferita dal maggiore mentre passeggiava con loro.

La donna ferita ha 45 anni ed è di nazionalità marocchina, è stata ferita ad una gamba dal più grande dei bambini con un’arma bianca, una sorta di coltello. All’origine del terribile gesto ci sarebbe stata una questione di soldi.

La rabbia fermata a stento dai Carabinieri

La donna è rimasta ferita in maniera apparsa sulle prime grave e poi rivelatasi fortunatamente meno profonda. La donna si è messa ad urlare e sul posto sono giunti i medici e i carabinieri; questi ultimi sono riusciti a stento a fermare la violenta rabbia del bambino più grande, spalleggiato da quello più piccolo, entrambi a quanto risulta già in passato rivelatisi problematici. Sono in corso indagini per accertare l’origine della violenta reazione.