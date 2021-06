Incendio in una scuola di arti marziali in Cina, 18 morti

Orrenda tragedia in Cina dove sono rimaste vittime i ragazzi di un istituto di arti marziali. In Cina questo tipo di incidenti è diffuso.

18 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite in un terribile incendio avvenuto in una scuola di arti marziali nella provincia di Henan, in Cina. Le vittime sarebbero perlopiù ragazzi tra i 7 e i 16 anni, allievi della scuola, che erano ospiti nel dormitorio. Incerte le cause dell’incidente, la polizia locale indaga. Nel frattempo è stato fermato il responsabile dell’istituto e portato in cella.

LEGGI ANCHE: Willy Monteiro, nella chat dei fratelli Bianchi minacce: «Ti trovo e ti rovino»

Gli incendi sono piuttosto comuni in Cina a causa della scarsa attenzione alle norme di sicurezza. Nel 2017 una ventina di persone è rimasta uccisa in due incendi nei quartieri dei migranti a Pechino. Il primo incendio, che ha ucciso 19 persone nel novembre di quell’anno, ha spinto le autorità a iniziare a demolire edifici non sicuri nella capitale, lasciando in strada centinaia di migliaia di persone in pieno inverno.